Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Премьер-Министр Беларуси поблагодарил Казахстан за помощь в эвакуации граждан РБ из Китая

    20 Февраля 2020, 13:28

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Беларуси Сергей Румас направил благодарственное письмо казахстанскому коллеге Аскару Мамину в связи с помощью Казахстана в эвакуации граждан Беларуси из Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Правительства РБ.

    «Сергей Румас от имени Правительства Республики Беларусь выразил слова искренней благодарности казахстанской стороне за оперативное содействие в эвакуации 2 февраля 2020 года спецрейсом пяти белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики вследствие распространения коронавируса», - говорится в сообщении. Глава белорусского Правительства высказал признательность Аскару Мамину за размещение граждан Республики Беларусь в медицинском учреждении города Нур-Султан и создание необходимых условий их пребывания в течение двух недель. Премьер-Министр отметил, что и впредь Беларусь и Казахстан сохранят конструктивный характер двустороннего взаимодействия, развивая его в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Также Сергей Румас пожелал своему коллеге крепкого здоровья, добра и благополучия.

    Автор:

    Беларусь
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков