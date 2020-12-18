Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Премьер-министр Бельгии вышел на самоизоляцию

    18 Декабря 2020, 18:58

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня правительство Бельгии проведет очередное заседание Консультативного комитета для определения актуальных мер по борьбе с коронавирусом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Заседание членов правительства и приглашенных экспертов в области здравоохранения должно определить, нужно ли ужесточать в Бельгии текущие меры по борьбе с пандемией либо оставить их в рождественский период.

    Соседние с Бельгией Нидерланды и Германия на этой неделе усилили карантин, приостановив работу непродовольственных магазинов. В то же время бельгийское правительство сняло ограничения с частного бизнеса со 2 декабря текущего года.

    Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, который возглавляет Координационный комитет по борьбе с коронавирусом, отправился на временный карантин в ожидании результатов теста на COVID–19. В своем сообщении в сети Twitter он написал, что имел контакт с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заболел коронавирусом.

    Бельгийские СМИ передают, что пока остается неясным, сможет ли Де Кроо физически присутствовать на совещании. У премьер-министра не проявляется никаких симптомов в последние дни. В ожидании результатов теста он продолжает работу в условиях самоизоляции.

    Несмотря на призывы бельгийских общественников ослабить меры в праздничный период, эксперты считают маловероятным. Таково решение Брюсселя.

    Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на COVID-19. На этой неделе Франция ввела комендантский час в ночное время, чтобы помочь справиться с растущим числом случаев заражения коронавирусом.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Бельгия Франция Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду