Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Премьер-министр Армении подал в отставку

    25 Апреля 2021, 15:28

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он сообщил в своем обращении к нации в воскресенье. Отставка главы армянского кабмина носит технический характер и необходима для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня текущего года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. В своем обращении он заявил, что подает в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня этого года.

    «Для реализации конституционных положений и роспуска Парламента я сегодня подаю в отставку», - заявил в обращении Никол Пашинян, подчеркнув, что до проведения выборов он продолжит в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра.

    Напомним, в Армении после подписания трехсторонних заявлений о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе сложилась напряженная внутриполитическая ситуация. Оппозиция проводила уличные акции с требованием к премьер-министру покинуть свой пост. На этом фоне после консультаций с Президентом страны парламентские фракции пришли к соглашению о проведении 20 июня 2021 года внеочередных парламентских выборов.

    Действующая Конституция Армении предусматривает конкретную процедуру проведения внеочередных парламентских выборов, первым этапом которой является отставка действующего главы правительства. После отставки премьер-министра Парламент страны дважды проводит голосование по новому кандидату на пост главы кабмина. В случае, когда Парламент дважды не избирает нового премьера, Национальное собрание Армении распускается в силу права. После этого проходят парламентские выборы. Внеочередные парламентские выборы в Армении ожидаются 20 июня 2021 года.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Президент Армении оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка