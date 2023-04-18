Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Премьер-министр Армении назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном

    18 Апреля 2023, 17:16

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном станет реальным в случае признания сторонами территориальной целостности друг друга. Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана и предлагала за основу карты времен СССР. Об этом в Парламенте заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий ни сегодня, ни когда-либо еще. Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения», - заявил Никол Пашинян в Парламенте, представляя отчет Правительства страны за 2022 год.

    По словам Никола Пашиняна, фактически стороны договорились об этом 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября 2022 года в Сочи, и договоренности об этом были зафиксированы в соответствующих публичных заявлениях.

    «Тем не менее, и из Еревана, и из Баку раздаются официальные заявления, обвиняющие противоположную сторону в невыполнении договоренностей. Должен также сказать, что утверждения о том, что Армения отказалась или отказывается полностью признать территориальную целостность Азербайджана во время переговоров по мирному договору, не соответствуют действительности, и мы можем это доказать. Мы сами предлагали приложить к договору о мире карты Армянской и Азербайджанской ССР, подготовленные и утвержденные СССР, как основу признания территориальной целостности двух стран», - подчеркнул Никол Пашинян.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Азербайджан Армения Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Армения пригласила казахстанские компании к участию в тендерах
    Расширение связей с Ираном, форум в Италии, возвращение лошадей Пржевальского: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Глава Би-би-си подал в отставку на фоне скандала о займе Борису Джонсону
    Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров