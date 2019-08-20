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    Премьер Италии подаст в отставку

    20 Августа 2019, 22:30

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Онамерении уйти в отставку заявил во вторник премьер-министр Италии ДжузеппеКонте после решения правящей партии «Лига» подать ходатайство о недовериикоалиционному правительству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Обращаясь к членам парламента по вопросу политическихбеспорядков, спровоцированных Лигой, Конте заявил, что он подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле, который должен будетрешить, проводить ли досрочные выборы или пытаться создать новую правящуюкоалицию.

    В текущей ситуации Джузеппе Конте обвинил министравнутренних дел Маттео Сальвини.

    «[Сальвини] показал, что он преследует свои интересы иинтересы своей партии. Его решения представляют серьезный риск для страны», -сказал Конте.

    Конте охарактеризовал действия Сальвини, который назвалкоалицию «несостоятельной» 12 дней назад и призвал к досрочным выборам,безрассудством «которое может привести страну к круговороту политическойнеопределенности и финансовой нестабильности».

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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