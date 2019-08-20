Премьер Италии подаст в отставку

РИМ. КАЗИНФОРМ - Онамерении уйти в отставку заявил во вторник премьер-министр Италии ДжузеппеКонте после решения правящей партии «Лига» подать ходатайство о недовериикоалиционному правительству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к членам парламента по вопросу политическихбеспорядков, спровоцированных Лигой, Конте заявил, что он подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле, который должен будетрешить, проводить ли досрочные выборы или пытаться создать новую правящуюкоалицию.

В текущей ситуации Джузеппе Конте обвинил министравнутренних дел Маттео Сальвини.

«[Сальвини] показал, что он преследует свои интересы иинтересы своей партии. Его решения представляют серьезный риск для страны», -сказал Конте.

Конте охарактеризовал действия Сальвини, который назвалкоалицию «несостоятельной» 12 дней назад и призвал к досрочным выборам,безрассудством «которое может привести страну к круговороту политическойнеопределенности и финансовой нестабильности».