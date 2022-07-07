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    Премьер Армении поручил координировать работу с Турцией по открытию границы

    7 Июля 2022, 16:09

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил ведомствам скоординировать работу с соответствующими турецкими структурами для реализации договоренностей по открытию армяно-турецкой границы. Об этом он заявил на заседании правительства в четверг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Спецпредставители Армении и Турции 1 июля в Вене достигли договоренности об открытии границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран и осуществлении прямых авиаперевозок грузов между странами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг поручил армянским ведомствам скоординировать работу с турецкими структурами для реализации имеющихся договоренностей.

    «Спецпредставители Армении и Турции на последней встрече пришли к соглашению открыть армяно-турецкую границу для граждан третьих стран и начать прямые воздушные грузоперевозки. Важно, чтобы наши ведомства скоординировано работали с соответствующими турецкими структурами. Потому что политические договоренности договоренностями, но от этой работы зависит их реализация. И мое поручение – скоординировать работу, чтобы вскоре реализовать достигнутые договоренности», - отметил в ходе заседания правительства Никол Пашинян.

    Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические отношения. Граница между странами закрыта с 1993 года. Грузоперевозки между Арменией и Турцией осуществляются через территорию Грузии.

    В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений между странами. Армянскую сторону на переговорах представляет вице-спикер парламента Рубен Рубенян, турецкую – экс-посол Турции в США Сердар Кылыч. К настоящему моменту спецпредставители провели четыре раунда переговоров. Встречи состоялись в Москве и Вене.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения Турция Мировые новости
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