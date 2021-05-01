Прекратить стрельбу и отвести войска договорились главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Главы Госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели переговоры и выступили на пресс-конференции. Стороны приняли решение о полном прекращении стрельбы, и отведении всех воинских формирований на места постоянной дислокации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что по итогам переговоров был принят протокол, состоящий из 4-х пунктов.

«Этот протокол в интересах двух стран. Наши народы переживают трудные времена. У нас произошла трагедия для двух стран. Нам было тяжело проводить работу, но, тем не менее, по поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации. С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах», - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов сказал, что во время переговоров состоялся плодотворный разговор, инициированный главами государств.

«То, что произошла трагедия на приграничных районах, никогда не должна повториться. Потому что на этом участке живут наши народы, они дружны, не имеют претензии между собой. Мы, политики, должны решать все вопросы и должны дать нашим народам возможность жить в традиционном мире и дружбе. Достигнуто принципиальное согласие по достижению мира и стабильности на кыргызско-таджикских землях. Я убежден, что мы сможем сделать это и в скорейшем времени решим, и наши народы как всегда будут жить в дружбе и взаимопонимании», - отметил он.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля.

Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.

Позднее сообщалось о том, что митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Секретариат Совета безопасности КР сообщает, что данные требования невыполнимы.