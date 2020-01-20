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    Прекратить поддержку воюющих сторон призвали на конференции по Ливии

    20 Января 2020, 07:47

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Участники международной конференции по Ливии, проходившей в воскресенье в Берлине, договорились поддерживать оружейное эмбарго ООН и призвали прекратить военную поддержку враждующих группировок в этой стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди участников были Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, канцлер Германии Ангела Меркель, российский президент Владимир Путин, главы Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

    По итогам четырехчасовых консультаций было принято заявление, закрепляющее основные договоренности, среди которых отказ от поставок оружия, прекращение огня и возобновление процесса примирения.

    Документ подписали представители 12 стран, а также Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

    «Мы все согласны с тем, что должны уважать эмбарго на поставки оружия и контролировать эмбарго жестче, чем это было в прошлом», - сказала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи.

    Она добавила, что лидеры, которые приняли участие в саммите, согласились продолжить встречи для обеспечения продолжения процесса, чтобы «люди в Ливии получили свое право на мирную жизнь».

    Глава признанного ООН ливийского правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар также были в Берлине, но отказались сидеть за одним столом или встречаться друг с другом.

    Канцлер ФРГ и министр иностранных дел Германии Хайко Маас провели переговоры с лидерами враждующих сторон Ливии по отдельности. «Мы говорили с ними индивидуально, поскольку различия между ними настолько велики, что в данный момент они не разговаривают друг с другом», - сказала Меркель.

    Тем временем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал журналистов об обязательствах стран «воздерживаться от вмешательства» в конфликт или внутренние дела Ливии. «Итогом саммита стало понимание того, что военного решения конфликта в Ливии не существует», - заявил он после мероприятия.

    «Я надеюсь, что принятые сегодня обязательства будут способствовать долгосрочному урегулированию ливийского кризиса. Нам нужно прекратить огонь», - сказал Гутерриш.

    Отметим, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. Ливийская национальная армия контролирует значительную часть территории на востоке страны. В апреле прошлого года она начала наступление против сил, поддерживающих правительство национального согласия в Триполи.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    ООН Африка Германия
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