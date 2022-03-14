Прекращены полномочия еще одного депутата Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК досрочно прекратили полномочия депутата Владимира Тохтасунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутат Мажилиса Парламента РК Тохтасунов Владимир Имтахунович обратился с заявлением о добровольном освобождении от исполнения обязанностей в связи с состоянием здоровья. В этой связи, Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» внесена рекомендация для решения вопроса о досрочном прекращении его полномочий», - сказал член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов на пленарном заседании палаты.

Депутаты палаты проголосовали за данное предложение и приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Ранее Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Зульфии Сулейменовой.