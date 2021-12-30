Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК

    30 Декабря 2021, 10:35

    НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ - Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Нурлана Кылышбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутаты Сената Парламента РК проголосовали за соответствующее постановление на пленарном заседании палаты.

    «Нурлан Наурызович обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в Сенат», - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

    Было отмечено, что Нурлан Наурызович проработал депутатом от Алматинской области более пяти лет.

    «В этот период он активно участвовал в законотворческой работе Сената, решении вопросов регионов, внес свой вклад в деятельность палаты. Немало труда вложил и в эффективную организацию работы Комитета. Поэтому мы выражаем признательность и благодарность за депутатскую деятельность Нурлана Наурызовича», - добавил Маулен Ашибаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Отставки Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая