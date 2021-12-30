Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК

НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ - Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Нурлана Кылышбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты Сената Парламента РК проголосовали за соответствующее постановление на пленарном заседании палаты.

«Нурлан Наурызович обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в Сенат», - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

Было отмечено, что Нурлан Наурызович проработал депутатом от Алматинской области более пяти лет.

«В этот период он активно участвовал в законотворческой работе Сената, решении вопросов регионов, внес свой вклад в деятельность палаты. Немало труда вложил и в эффективную организацию работы Комитета. Поэтому мы выражаем признательность и благодарность за депутатскую деятельность Нурлана Наурызовича», - добавил Маулен Ашибаев.





