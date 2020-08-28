Прекращены полномочия депутата Сената Бектаса Бекназарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Бекназарова Бектаса Абдыхановича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Бектас Абдыханович Бекназаров родился 12.09.1956 в Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1983), ю рист.
Научные звания, степени, деятельность:
Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере компьютерной информации» (2005)
Трудовой стаж:
Судебный исполнитель Центрального райсуда гор. Джамбула; консультант, старший консультант отдела юстиции Джамбулского облисполкома (1978, 1981-1983);
Народный судья Джувалинского райсуда (1984-1990);
Судья, председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (1990-1996);
Председатель Жезказганского областного суда (1997);
Председатель коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда (07.1997-12.1999);
Директор департамента организации деятельности судов Министерства юстиции Республики Казахстан (01.2000-06.2000);
Судья Верховного Суда Республики Казахстан (2000-2002);
Председатель Атырауского областного суда (02.2002-11.2006);
Председатель специализированного финансового суда города Алматы (11.2006-04.2009);
Председатель Актюбинского областного суда (04.2009-04.2011);
Председатель Верховного Суда Республики Казахстан (04.2011-10.2013);
Председатель Высшего судебного совета при Президенте Республики Казахстан (10.2013-08.2014)
Прочие должности:
Заместитель председателя Координационного совета Международного союза юристов (03.2012);
Выборные должности, депутатство:
Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 08.2014), Член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (с 04.09.2014), переизбран (с 17.10.2014), Член Комиссии по регламенту и депутатской этике (с 23.10.2014), Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан (16.09.2016), переназначен (с 09.2017)