АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прекращены полномочия 13 депутатов Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указом Главы государства прекращены полномочия следующих депутатов Сената Парламента Республики Казахстан:
Ашимбаева Маулена Сагатханулы;
Волкова Владимира Васильевича;
Жумагулова Бакытжана Турсыновича;
Жусипа Нурторе Байтелесовича;
Калтаевой Ляззат Молдабековны;
Кожамжарова Кайрата Пернешовича;
Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;
Мусабаева Талгата Амангельдиевича;
Нуржигитовой Даны Омирбаевны;
Сафинова Канатбека Бейсенбековича;
Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;
Трумова Серикбая Утелгеновича;
Шакирова Аскара Оразалиевича.