Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Прекращены полномочия 13 депутатов Сената Парламента РК

    24 Января 2023, 16:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прекращены полномочия 13 депутатов Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Главы государства прекращены полномочия следующих депутатов Сената Парламента Республики Казахстан:

    Ашимбаева Маулена Сагатханулы;

    Волкова Владимира Васильевича;

    Жумагулова Бакытжана Турсыновича;

    Жусипа Нурторе Байтелесовича;

    Калтаевой Ляззат Молдабековны;

    Кожамжарова Кайрата Пернешовича;

    Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;

    Мусабаева Талгата Амангельдиевича;

    Нуржигитовой Даны Омирбаевны;

    Сафинова Канатбека Бейсенбековича;

    Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;

    Трумова Серикбая Утелгеновича;

    Шакирова Аскара Оразалиевича.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Сенат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем по спасению гражданских воздушных судов
    Пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от АНК
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
    Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    4 Непобежденные казахстанские боксеры узнали даты следующих боев
    5 Какую помощь оказывает МИД РК казахстанцам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом
    Новости партнеров