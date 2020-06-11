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    Преимущество при конкурсе на грант получат обладатели  знака отличия за патриотизм

    11 Июня 2020, 18:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Награжденные знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию выпускники будут иметь преимущество при конкурсе на грант. Об этом сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также вводится преимущественное право при конкурсе на грант для награжденных знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию. Данное новшество тоже в этом году вводится», - сказал Адилет Тойбаев.

    Он также назвал новшество при сдаче документов.

    «Еще одно новшество, которое ожидает наших абитуриентов в этом году, это предоставление документов на конкурс и на зачисление в высшие учебные заведения посредством портала электронного правительства. В этом году не нужно будет приходить абитуриентам в высшие учебные заведения, в приемную комиссию. У них появляется удобная возможность предоставления документов на грантовый конкурс и зачисление в высшее учебное заведение посредством портала электронного правительства. Для этого нужно только иметь ЭЦП», - добавил Адилет Тойбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы
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