Преимущество реадмиссии разъяснили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В чем преимущество механизма реадмиссии для противодействия нелегальной миграции? Об этом в ходе презентации проекта закона по совершенствованию законодательства в области миграции населения в Мажилисе рассказал заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Являясь правоохранительным органом, мы обеспечиваем общественный порядок и безопасность. Одна из наших основных задач – это борьба с нелегальной миграцией, которая несет в себе реальную угрозу общественному порядку и безопасности в стране. Нарастающие потоки миграции, при отсутствии действенного контроля и регулирования, могут оказывать существенное негативное влияние на социально-экономическое развитие страны. Поэтому проблемы, связанные с миграцией, являются актуальными для нашей страны. Законодательное совершенствование порядка миграционного контроля позволит скорректировать как работу МВД, так и других заинтересованных центральных, а также местных исполнительных органов», - отметил Мурат Баймукашев.

По его словам, ведомством проводится комплекс мероприятий в целях противодействия нелегальной миграции.

«Это целевые оперативно-профилактические мероприятия «Мигрант», проверки жилого сектора и всех других мест, где могут быть мигранты. На территории стран ОДКБ ежегодно проводится масштабная специальная операция «Нелегал». В противодействии нелегальной миграции в последнее время мы стали использовать такой институт, как реадмиссия. Это возвращение иностранца на родину по международному соглашению. Механизм реадмисии более простой, чем выдворение, так как для возвращения иностранцев не требуется решение суда. Благодаря поддержке депутатского корпуса на сегодня ратифицированы Соглашения о реадмиссии, заключенные Казахстаном с 16-ю государствами. В стадии проработки находятся ещё 15 таких соглашений со странами ближнего и дальнего зарубежья», - добавил Мурат Баймукашев.