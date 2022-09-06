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    Преимущества Казахстана для инвесторов Германии назвал Роман Скляр

    6 Сентября 2022, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр обратился к участникам казахстанско-германского бизнес-форума в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приглашаю всех инвесторов в Казахстан, нам есть, что вам предложить», - сказал он.

    Р. Скляр подчеркнул, что Казахстан уверенно держит курс на чистую, инновационную и диверсифицированную модель экономики. Комплексная поддержка инвесторов определена одним из национальных приоритетов. Внедрен принцип индивидуальной поддержки и сопровождения каждого инвестора. При участии Главы государства действует Совет иностранных инвесторов, при Премьер-Министре - инвестиционный штаб, Премьер-Министр одновременно выступает и инвестиционным омбудсменом. В Казахстане есть единственный в Центральной Азии международный финансовый центр «Астана» с независимым судом, международным арбитражным центром, основанным на английском праве. Для участников МФЦА представлены налоговые льготы до 50 лет, упрощены валютный, визовый и трудовой режимы. Созданы специальные экономические и индустриальные зоны в приоритетных отраслях экономики почти во всех регионах страны. Имеется центр передового опыта в области медицинского образования и науки. Множество технологических парков в области развития нанотехнологий, предпринимательства и инновационной экономики.

    Первый вице-премьер отметил созданный Казахстаном транспортный каркас и интеграцию страны в глобальные транспортные коридоры. По территории Казахстана проходят международные транспортные сообщения, которые соединяют Европу и Азию.

    «Я озвучил только часть институциональных реформ по улучшению инвестклимата и бизнес-климата, проводимых в нашей стране. Впереди у нас много работы и мы к ней готовы, как говорится «засучив рукава», - заключил Р. Скляр.

    Ранее сообщалось , что Президент Касым-Жомарт Токаев принял экономическую делегацию Германии. В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Бизнес Инвестпроекты Экономика Германия Инвестиции
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