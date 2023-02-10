Преимущества и возможности смешанной избирательной системы обсудили эксперты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известные казахстанские политологи, эксперты Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики на площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» поделились мнением касательно практического применения и реализации смешанной избирательной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов отметил, что предстоящие выборы в Мажилис Парламента Казахстана и маслихаты являются центральным событием политической, информационной повестки на ближайшие месяцы.





«Одной из причин столь пристального внимания является проведение выборов по смешанной избирательной системе. Когда 70% депутатов Мажилиса будут избираться по пропорциональной системе по партийным спискам, а 30% по мажоритарной. На уровне областных маслихатов и маслихатов городов республиканского значения депутатские корпусы будут формироваться по соотношению 50% на 50%. Районные же маслихаты и вовсе будут избираться полностью по мажоритарной системе», - сказал Еркин Тукумов.

По словам спикера, это нововведение не ново для казахстанской практики. Выборы 1999 и 2004 годов также проходили по смешанной системе.

«Смешанная избирательная система достаточно распространена. Сегодня по ней избираются законодательная ветвь власти в Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Южной Корее, Италии, Мексике и других странах. Из ближайших соседей подобную систему используют в России, Кыргызстане, Грузии, Литве. Конечно, каждая из стран имеет свои особенности, отличительные черты», – сказал Еркин Тукумов, предложив обсудить на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS» различные аспекты проведения выборов по смешанной избирательной системе.





Директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) при Президенте Кыргызской Республики Канатбек Азиз заявил, что сегодняшняя тема очень актуальна и для Казахстана, и для Кыргызстана.

«Есть ряд вопросов, которые возникли по итогам выборов. Это касается вопросов реализации статуса депутата. Поскольку избранные депутаты политической партией и избранные по одномандатным округам имеют разную правовую природу. На изменения избирательной системы и формирования депутатского корпуса нашей страны полностью повлияли октябрьские события 2020 года. Также была проведена конституционная реформа, где члены конституционного совещания предложили избирать депутатский корпус путем смешанной системы, как по мажоритарной, так и по пропорциональной системе. Для аналитиков и для экспертов это был определенный старт. Было очень интересно снова вернуться к мажоритарной системе, потому что мы уже все через это проходили на постсоветском пространстве», – поделился Канатбек Азиз.





Научный сотрудник НИСИ при Президенте Кыргызской Республики Шерадил Бактыгулов обратил внимание, что предстоящие парламентские выборы являются показателем обновления политической системы Казахстана.

«Мне бы хотелось отметить, что предстоящие парламентские выборы в Казахстане являются, на мой взгляд, свидетельством продолжения тех реформ, которые были объявлены Президентом Касым-Жомартом Токаевым, что является показателем обновления политической системы Казахстана. Касательно выборов хочу заметить, что в мире идеальных систем выборов не существует. Те наработки, которые есть, взаимообогащают и я благодарен Казахстанскому институту стратегических исследований за создание этой площадки, где мы можем обменяться тем опытом, который у нас есть», – отметил эксперт.





Руководитель Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Айдар Амребаев сказал, что одномандатные округа дают возможность взглянуть на альтернативные методы.

«Сейчас мы задаемся вопросом о том, как создать эффективный Парламент, который может представить все взгляды, может должным образом исполнять свою законодательную функцию. Одномандатные округа предоставляют возможность для представленности альтернативных взглядов», – отметил он.





Заведующая кафедрой политологии и политических технологий КазНУ имени аль-Фараби Гульнар Насимова считает, что партиям и кандидатам нужно чаще встречаться с молодежью.

«Молодой избиратель сейчас мыслящий, молодежь способна проанализировать предвыборную программу. Партиям и кандидатам нужно говорить не только с молодежными активистами, а со всеми. Современная молодежь, особенно студенты, достаточно образована, чтобы отличить манипуляцию и фейки. Нужно встречаться с молодежью, говорить с ней, чтобы понимать ее мотивацию», – поделилась она.





Эксперты по итогам обсуждения дали позитивную оценку реформе избирательной системы в Казахстане. Участники дискуссии отметили наличие высокого потенциала к обеспечению плюрализма мнений в новом созыве Мажилиса Парламента РК. По мнению экспертов, возвращение мажоритарной составляющей в избирательную систему расширит поле публичной политики. Также участники мероприятия были едины во мнении, что предстоящие выборы и последующее функционирование политической системы нуждается в качественном экспертном и аналитическом сопровождении.



