Преемственность героических традиций: о подвигах полицейских рассказали в ДП на транспорте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня независимости Республики Казахстан в Линейном отделе полиции на станции Кызылорда состоялась торжественная встреча с участием заместителя начальника департамента полиции на транспорте Абзала Жуматаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятие были приглашены супруга и сын геройски погибшего при исполнении служебных обязанностей Муратбека Омирбекова.

Оперуполномоченный Муратбек Омирбеков - сотрудник Линейного отдела внутренних дел на станции Кызылорда старший лейтенант милиции. Он герой мирного времени, погибший от рук опасных преступников в ходе спецоперации.

В феврале 1992 года в специальном вагоне поезда сообщением «Москва - Ташкент» шестеро особо опасных преступников ранили сопровождавший их отряд конвоя, вышли со станции и сбежали. Преследовавший преступников М. Омирбеков обезвредил двоих, после чего получил ранение, не совместимое с жизнью.

Подвиг героя не был забыт. 9 декабря 1996 года Указом Президента Республики Казахстан старший лейтенант милиции был посмертно награжден орденом «Айбын» ІІ степени. У него остались супруга Куляш Байсетова и трое сыновей. Сегодня старший из них Ринат Омирбеков пошел по стопам отца. В настоящее время он работает в Линейном отделе полиции на станции Шиели Кызылординской области.

«В транспортной полиции при исполнении служебных обязанностей погибли 11 сотрудников. Мы помним каждого из них. Руководство департамента оказывает семьям погибших сотрудников различного рода поддержку и внимание. Их подвиги - истинный пример мужества и доблестной службы Родине», - отметил Абзал Жуматаев.

К. Байсетовой вручили цветы и ценные подарки. В свою очередь она выразила полицейским слова благодарности за проявленные внимание и заботу.

Также в ходе торжества Абзал Жуматаев вручил медаль МВД РК «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» старшему инспектору ЛОП на станции Кызылорда Дархану Абдикаримову. 16 октября текущего года он спас семью от пожара в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Нур-Орда в Кызылорде.

«В преддверии великого праздника хотелось бы пожелать, чтобы в независимой стране служба проходила без боевых потерь, и семьи благополучно дожидались своих отцов, которые отважно ведут борьбу с преступностью и правонарушениями», - добавил полковник полиции.