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Предвыборный штаб Садыбека Тугела организовал экологический забег в столице

13 Мая 2019 21:28 100
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Предвыборный штаб Садыбека Тугела организовал экологический забег в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице представители кандидата в Президенты РК Садыбека Тугела организовали необычный экологический забег, передает МИА «Казинформ».

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В Казахстане набирает популярность плоггинг - гибрид физкультуры и защиты окружающей среды. На пробежку с задачей собрать как можно больше мусора вышли десятки юных жителей столицы. Организатором «спортивной уборки» стал предвыборный штаб кандидата в Президенты Садыбека Тугела.

«Одна из ключевых задач в предвыборной программе нашего кандидата - это вопросы экологии, проблемы окружающей среды», - отметила Базаргуль Умбетова, пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Садыбека Тугела.

Напомним, 11 мая этого года после 18:00 часов вечера по времени Нур-Султана в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты РК. Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала 7 кандидатов в Президенты Казахстана.

11 мая Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» заявила о готовности к предвыборной агитации, а партия «Nur Otan» начала агитационную кампанию.

12 мая были представлены предвыборные платформы кандидатов в Президенты РК Касым-Жомарта ТокаеваАмиржана КосановаДании ЕспаевойЖамбыла Ахметбекова. В этот же день кандидат в Президенты Амиржан Косанов провел встречу с населением в Северном Казахстане, мероприятие в поддержку Жамбыла Ахметбекова провели народные коммунисты в Алматы, и в этом же городе Дания Еспаева встретилась с работниками хлебозавода «Аксай-нан».

Кроме того, в Алматы заработал предвыборный штаб кандидата в Президенты от НДПП «Ауыл», доверенные лица кандидатов в Президенты приступили к работе в Северо-Казахстанской области. Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами своего штаба.

13 мая Дания Еспаева встретилась с трудовым коллективом ТОО «Темирбетон-1» в Алматы, а предвыборный штаб Амиржана Косанова продолжает встречи с избирателями в СКО. В этот же день была представлена предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Амангельды Таспихова и в его поддержку в ряде регионов страны прошли встречи. Также 13 мая представлены предвыборные платформы кандидатов в Президенты РК Толеутая РахимбековаСадыбека Тугела.  

Предвыборная агитация продлится до 00:00 часов 8 июня.

 

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Нур-Султан, Выборы 2019,
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