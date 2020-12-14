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    Предвыборный штаб «Nur Otan» прибыл в Туркестанскую область

    14 Декабря 2020, 18:55

    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Республиканский предвыборный штаб партии «Nur Otan» прибыл в Туркестанскую область. Порядка 60 активистов партии, лидеров общественного мнения и кандидатов в партийные списки провели несколько десятков встреч, в том числе с аграриями, учителями, врачами, людьми с особыми потребностями и многими другими, охватив более половины территории региона, передает МИА «Казинформ».

    На встрече с многодетными матерями были обсуждены меры по социальной поддержке женщин. В городе Кентау на встрече с жителями были подняты вопросы газификации сел, обеспечения доступа к питьевой воде, строительства социальных объектов и создания новых рабочих мест.

    О дальнейшем развитии государственного языка и национальной культуры говорили на встрече с интеллигенцией Туркестанской области.

    Уже завтра Республиканский предвыборный штаб «Nur Otan», в состав которого вошли почти 400 человек из числа лидеров общественного мнения, активистов партии и кандидатов в партийные списки, посетит город Шымкент.

    В 216 региональных предвыборных штабах задействованы порядка 7 тысяч известных и активных граждан страны. Это победители праймериз, общественные деятели, действующие депутаты и многие другие. Общий охват с учетом онлайн-формата составит как минимум более 9 миллионов казахстанцев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Нур Отан Политические партии Регионы Выборы-2021
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