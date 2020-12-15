Предвыборный штаб «Nur Otan» прибыл в Шымкент

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - «Nur Otan» продолжает поездки по регионам. Сегодня Республиканский предвыборный штаб правящей партии прибыл в Шымкент. Несколько десятков встреч с горожанами были посвящены обсуждению вопросов повышения качества медицинских и социальных услуг, строительства новых жилых и социальных объектов, в том числе во вновь присоединенных районах города, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе партии «Nur Otan», в ближайшие 5 лет в Шымкенте планируется обеспечить строительство 42 школ и 22 медицинских учреждения. Более 620 тысяч жителей окраин будут обеспечены чистой питьевой водой, природным газом и электроэнергией. Особый акцент будет сделан на строительстве 3 млн. квадратных метров жилья с предоставлением 3,5 тысяч квартир социально-нуждающимся гражданам.

Члены предвыборного штаба посетили ряд предприятий города, в том числе хлопчатобумажный комбинат «AZALA Textile».

Были рассмотрены вопросы создания новых рабочих мест, улучшения условий безопасности труда, снижения производственного травматизма и ужесточения ответственности работодателей за нарушения трудового законодательства и др. В целом, в рамках предвыборной программы «Nur Otan» в Шымкенте планируется открытие 23 новых предприятий с созданием 80 тысяч рабочих мест.

В ходе поездки в Шымкент нуротановцы встретились с молодыми активистами «Jas Otan», чтобы поблагодарить их за неоценимую поддержку в агитационной кампании. В этот же день представители партии «Nur Otan» открыто поговорили с горожанами в Центре обслуживания населения Каратауского района.

Как отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек, для повышения эффективности госуправления и системного противодействия коррупции в течение 5 лет планируется перевод 100% госуслуг в цифровой формат. Также для удобства населения все информационные базы госорганов будут интегрированы в единую систему.



