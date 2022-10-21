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    Предвыборный штаб кандидата в Президенты Нурлана Ауесбаева приступил к работе

    21 Октября 2022, 21:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штаб в поддержку кандидата в Президенты РК Нурлана Ауесбаева от Общенациональной социал-демократической партии приступил к работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Официально начинаем агитационную работу согласно законодательству и календарному плану ЦИК. Офис центрального республиканского предвыборного штаба расположился в Астане. Здесь будут находиться пресс-служба, специалисты, координаторы проектов, специалисты по SMM-продвижению. Штабы открылись во всех филиалах в регионах. Там будут работать руководители региональных штабов, их помощники. Мы готовы ко всей агитационной работе», - сообщил руководитель штаба, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов.

    Глава пресс-службы Максут Насибулов добавил, что агитационная работа будет вестись с соблюдением всех требований закона «О выборах».

    Предвыборный штаб готов к старту агитационной кампании. Подготовлена предвыборная программа кандидата, разработан дизайн раздаточных материалов, наружной рекламы.

    Сегодня завершена регистрация кандидатов в Президенты РК. В стране также стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации в 18:00 по местному времени 21 октября 2022 года, а заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов - то есть 19 ноября 2022 года.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Президентские выборы - 2022
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