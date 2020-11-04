Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Предвыборный съезд партии «Ак жол» состоится 20 ноября

    4 Ноября 2020, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборный съезд Демократической партии Казахстана «Ак жол» состоится 20 ноября текущего года в городе Нур-Султане. Такое решение было принято сегодня на пленуме Центрального совета партии с участием председателей филиалов «Ак жол». Заседание в режиме онлайн провёл председатель партии Азат Перуашев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    «Относительно места и порядка проведения съезда – поручаем подготовить предложения центральному аппарату «Ак жол», - сказал Азат Перуашев. Формат предстоящего съезда будет выбран в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Филиалам будет разослан проект предвыборной программы. Прошу подготовить свои замечания и предложения».

    Центральный совет также утвердил проект повестки съезда, состоящий из трёх вопросов: об участии партии в выборах в маслихаты и Мажилис Парламента, об утверждении партийных списков, о проекте предвыборной программы партии.

    «Руководство партии перешло на режим работы «non-stop», в режиме 24/7, поэтому прошу так же всех быть на связи и оперативно решать текущие и организационные вопросы», - обратился к однопартийцам Азат Перуашев.

    Автор:

    Политические партии Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске