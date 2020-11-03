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Предвыборный съезд партии «Ак жол» состоится 20 ноября

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Ноября 2020, 19:10
Предвыборный съезд партии «Ак жол» состоится 20 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборный съезд Демократической партии Казахстана «Ак жол» состоится 20 ноября в Нур-Султане - такое решение было принято сегодня на пленуме Центрального совета партии с участием председателей филиалов «Ак жол». Заседание в режиме онлайн провёл председатель партии Азат Перуашев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Относительно места и порядка проведения съезда – поручаем подготовить предложения центральному аппарату «Ак жол», - сказал Азат Перуашев. - Формат предстоящего съезда будет выбран в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Филиалам будет разослан проект предвыборной программы. Прошу подготовить свои замечания и предложения».

Центральный совет также утвердил проект повестки съезда, состоящий их трёх вопросов: об участии партии в выборах в маслихаты и Мажилис Парламента, об утверждении партийных списков, о проекте предвыборной программы партии.

«Руководство партии перешло на режим работы «non-stop», в режиме 24/7, поэтому прошу также всех быть на связи и оперативно решать текущие и организационные вопросы», - обратился к однопартийцам Азат Перуашев.

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