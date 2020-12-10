Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Предвыборные теледебаты политических партий пройдут 30 декабря

    10 Декабря 2020, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 30 декабря 2020 года состоятся предвыборные телевизионные дебаты политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центризбиркома.

    В документе отмечено: в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 27 и пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 25 августа 2018 года № 12/198 «Об утверждении Правил и условий проведения предвыборных дебатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет:

    1. Провести 30 декабря 2020 года предвыборные телевизионные дебаты политических партий, выдвинувших партийные списки на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    2. Довести настоящее постановление до сведения политических партий, выдвинувших партийные списки на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    3. Политическим партиям, выдвинувшим партийные списки на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, определить кандидатуры для участия в предвыборных дебатах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы Политические партии Другие государственные органы Политические реформы Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске