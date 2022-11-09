Предвыборные дебаты: открыт прием заявок «Спроси у кандидата!»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 ноября в 20:00 в прямом эфире на телеканале «Хабар» пройдут предвыборные телевизионные дебаты и дискуссии на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

На базе Агентства «Хабар» открыт прием заявок «Спроси у кандидата!». Избиратели имеют возможность задать вопрос персонально любому кандидату.

До 10 ноября т.г. свои вопросы кандидатам вы можете направить по электронному адресу: debaty-2022@khabar.kz в виде видео продолжительностью не более 1 минуты.



