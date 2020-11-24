Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Предвыборную программу Nur Otan оценили политологи и эксперты

    24 Ноября 2020, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборную программу партии «Nur Otan» на выборы в Мажилис обсудили представители экспертного сообщества, в том числе известные политологи, общественники и экономисты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Среди них - директор КИСИ Зарема Шаукенова, председатель Института экономических исследований Руслан Султанов, политологи Айдос Сарым, Максим Казначеев, Ислам Кураев и Расул Жумалы, директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров, руководитель Центра прикладных исследований Рахим Ошакбаев, эксперты Ярали Халилов, Нурлан Махмудов, Белла Гадзиева, Ляззат Нуркатова и другие.


    Как отметил на встрече секретарь «Nur Otan» Арман Кырыкбаев, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева в течение двух месяцев рабочая группа совместно с Правительством отрабатывала программу с учетом прошлого опыта и мировых трендов, принимая во внимание запросы общественности.

    По всей стране было проведено почти 70 фокус-групп, в рамках которых были изучены настроения и ожидания людей как от государственных органов, так и от партии непосредственно.


    Если первоначальный проект программы носил больше отраслевой характер, то с учетом доработки пятилетний документ стал более стратоориентированным.

    При этом программа партии «Nur Otan» базируется на предвыборной платформе Президента Касым-Жомарта Токаева и задачах, поставленных в Послании народу страны. Концептуальные идеи из этих документов нашли свое отражение в более конкретных индикаторах, мерах и задачах Предвыборной программы партии.

    По словам участников встречи, программа партии «Nur Otan» получилась амбициозной, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную пандемией. Они также высоко оценили прошедшие в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов праймериз «Nur Otan».

    По словам эксперта Беллы Газдиевой, благодаря праймериз были собраны актуальные наказы и предложения граждан, вошедшие в проект программы. В свою очередь политолог Максим Казначеев подчеркнул, что партия фактически определила повестку предстоящей избирательной кампании.

    «Данная программа показывает, что партия идет в ногу со временем, оперативно реагируя на возникающие кризисы. Прошедшие праймериз показали установку партии на системное обновление. В ходе внутрипартийного отбора удалось определить ярких личностей. В партию вошли новые члены, в том числе очень известные фигуры в своих сферах. И то, что на дебатах в регионах активно обсуждались программы, говорит о том, что в итоговом документе будут учтены реальные проблемы», - отметил Максим Казначеев.


    По итогам встречи участники озвучили ряд своих предложений. Как отметил секретарь партии Арман Кырыкбаев, все они будут рассмотрены и учтены.

    Напомним, что по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева «Nur Otan» также были разработаны проекты 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

    Проекты были разработаны на основе Карты проблемных вопросов, сформированной по итогам встреч с населением в регионах, в том числе из самых отдаленных населённых пунктов страны.


    В рамках реализации концепции Президента Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство» все проекты программ были широко обсуждены в ходе праймериз с населением. Более 80% из 17 тысяч предложений и замечаний граждан учтены в принятых региональных программах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан Выборы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами