Предвыборную программу Nur Otan оценили политологи и эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборную программу партии «Nur Otan» на выборы в Мажилис обсудили представители экспертного сообщества, в том числе известные политологи, общественники и экономисты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Среди них - директор КИСИ Зарема Шаукенова, председатель Института экономических исследований Руслан Султанов, политологи Айдос Сарым, Максим Казначеев, Ислам Кураев и Расул Жумалы, директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров, руководитель Центра прикладных исследований Рахим Ошакбаев, эксперты Ярали Халилов, Нурлан Махмудов, Белла Гадзиева, Ляззат Нуркатова и другие.





Как отметил на встрече секретарь «Nur Otan» Арман Кырыкбаев, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева в течение двух месяцев рабочая группа совместно с Правительством отрабатывала программу с учетом прошлого опыта и мировых трендов, принимая во внимание запросы общественности.

По всей стране было проведено почти 70 фокус-групп, в рамках которых были изучены настроения и ожидания людей как от государственных органов, так и от партии непосредственно.





Если первоначальный проект программы носил больше отраслевой характер, то с учетом доработки пятилетний документ стал более стратоориентированным.

При этом программа партии «Nur Otan» базируется на предвыборной платформе Президента Касым-Жомарта Токаева и задачах, поставленных в Послании народу страны. Концептуальные идеи из этих документов нашли свое отражение в более конкретных индикаторах, мерах и задачах Предвыборной программы партии.

По словам участников встречи, программа партии «Nur Otan» получилась амбициозной, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную пандемией. Они также высоко оценили прошедшие в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов праймериз «Nur Otan».

По словам эксперта Беллы Газдиевой, благодаря праймериз были собраны актуальные наказы и предложения граждан, вошедшие в проект программы. В свою очередь политолог Максим Казначеев подчеркнул, что партия фактически определила повестку предстоящей избирательной кампании.

«Данная программа показывает, что партия идет в ногу со временем, оперативно реагируя на возникающие кризисы. Прошедшие праймериз показали установку партии на системное обновление. В ходе внутрипартийного отбора удалось определить ярких личностей. В партию вошли новые члены, в том числе очень известные фигуры в своих сферах. И то, что на дебатах в регионах активно обсуждались программы, говорит о том, что в итоговом документе будут учтены реальные проблемы», - отметил Максим Казначеев.





По итогам встречи участники озвучили ряд своих предложений. Как отметил секретарь партии Арман Кырыкбаев, все они будут рассмотрены и учтены.

Напомним, что по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева «Nur Otan» также были разработаны проекты 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

Проекты были разработаны на основе Карты проблемных вопросов, сформированной по итогам встреч с населением в регионах, в том числе из самых отдаленных населённых пунктов страны.





В рамках реализации концепции Президента Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство» все проекты программ были широко обсуждены в ходе праймериз с населением. Более 80% из 17 тысяч предложений и замечаний граждан учтены в принятых региональных программах.



