Предвыборная программа партии «Nur Otan» решает актуальные вопросы Туркестанской области - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране кипит агитационная работа партийных избирательных кампаний. На местах проводятся встречи с населением. Нынешние выборы заметно отличаются от прошедших. Политическая кампания, начавшаяся с первого в стране праймериз, также подходит к своему логическому завершению. Житель города Туркестан, известный профессор Сейдулла Садыков в ходе беседы рассказал о своей точке зрения о предвыборной программе партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

Эксперт считает, что главный стратегический документ каждой партии – предвыборная программа. При этом особое значение в предвыборной программе партии «Nur Otan» на 5 лет отводится Туркестанской области.

«Я, как избиратель, читал программу ведущей партии. В данном документе отмечается, что охвачены актуальные проблемы населенных пунктов Казахстана, обобщены, проанализированы и изучены. Отрадно, что включены все волнующие вопросы жителей регионов, районов и сел. Партия намерена осуществлять развитие страны в семи приоритетных направлениях. Первый пункт - экономически устойчивая зона. Без экономики сегодня нет развития. Основная цель - сохранить экономическую стабильность во время пандемии, которая потрясла весь мир. Главная партия намерена приложить все усилия для реализации таких основных целей, как поддержка предпринимателей в стране, оказание финансовой помощи малому и среднему бизнесу, предоставление льгот, обеспечение продовольственной безопасности.





Второй пункт - комфортная зона. При этом партия «Nur Otan» намерена внести свой вклад в реализацию проектов «Құтты мекен», «Ауыл-ел бесігі», направленных на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также поддержание благоприятной экологической обстановки. В частности, улучшение качества дорог в Туркестанской области, завершение 1-го этапа строительства международного аэропорта в г. Туркестан в текущем году, а завершение 2-го этапа в 2024 году находится на контроле. В 2023 году планируется начать строительство нового железнодорожного вокзала в городе Туркестан. Дороги будут ремонтироваться поэтапно. В результате доля автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии будет увеличена до 90%.

Самое важное и актуальное – обеспечение населения чистой питьевой водой. Партия «Nur Otan» планирует до 2025 года полностью решить вопрос обеспечения населения области качественной питьевой водой.

Доступ к централизованному водоснабжению в городах Туркестанской области составляет 97,9%, а в сельских населенных пунктах - 82,5%. Для этого партия «Nur Otan» планирует направить усилия на строительство 49 объектов водоснабжения в сельских округах и районах. Способствует реконструкции сетей водоснабжения в 12 населенных пунктах (это включает 25 714 жителей). В результате повысится доступ жителей городов и сельских населенных пунктов к услугам чистого питьевого водоснабжения.





Кроме того, партия «Nur Otan» полностью поддерживает газификацию области. Газификация областного центра началась с ввода в эксплуатацию газопровода международного значения «Бейнеу-Бозай». В настоящее время природным газом обеспечены 423 населенных пункта или 1,3 млн. человек. Партия «Nur Otan» намерена завершить работы по обеспечению природным газом города Туркестан. Усилия по переводу котельных центрального отопления районов и городов из твердого топлива на природный газ. Повышение уровня газоснабжения сельских населенных пунктов с 54,1% в 2021 году до 69% к 2025 году. Если поставлена цель – значит задача будет полностью выполнена, город Туркестан будет полностью обеспечен природным газом. Безусловно, для областного центра это большая новость. В заключение мы заметили, что партия «Nur Otan» стала настоящей народной партией, которая прислушивается к нуждам людей, поддерживает в трудный период», – сказал профессор.





Оплачено из средств Избирательного фонда Туркестанской области партии «Nur Otan»



