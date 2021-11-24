Предвыборная программа партии «Nur Otan» – продолжение курса реформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дорожная карта Предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» до 2025 года была утверждена Правительством 16 февраля 2021 года. В настоящее время уже подведены некоторые итоги реализации этого документа, передает МИА «Казинформ».

Если в первом квартале этого года прирост валового внутреннего продукта Казахстана был в минусе, то есть, ниже, чем в аналогичный период прошлого год, то уже с апреля положение начало улучшаться. За октябрь темп роста ВВП составил, по отношению к октябрю 2020 года, 3,5%.

При этом, рост производства в обрабатывающем секторе промышленности составил 5,3%, экспорт обработанных товаров увеличился на 25,5%. В строительстве рост составил 7,6%, в фармацевтической промышленности 33,6%, на 36,5% увеличился выпуск пластмассовых изделий. В машиностроительной отрасли произошел рост объемов производства на 19,5%, при этом, локомотивов и вагонов выпущено на 59,0% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, а автомобилей на 23,4%. Сдано в эксплуатацию 11,6 млн квадратных метров жилья.

Как отметил председатель партии Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на Внеочередном ХХ Съезде «Nur Otan» 25 ноября 2020 года: «Озвученная сегодня Программа партии «Nur Otan» – это амбициозные, но в то же время просчитанные цели и ориентиры, подкреплённые финансовыми и человеческими ресурсами. Программа является логическим продолжением нашего курса реформ. На протяжении всех лет Независимости я всегда ставил ясные цели и говорил, что для их достижения нужно упорно и много работать, преодолевая множество трудностей».

Елбасы подчеркнул, что партия обладает опытом проведения реформ и политической волей реализовать все намеченные планы. Поэтому, новая программа «Nur Otan» будет исполнена, и это позволит обеспечить дальнейшую модернизацию страны и повысит качество жизни всех казахстанцев.

А в предисловии к Дорожной карте Первый Президент напомнил, что в переломные для Казахстана моменты нуротановцы всегда были на самых ответственных участках, решая сложные задачи. Они последовательно работали над обеспечением устойчивого развития нашего общества и улучшения жизни граждан.

«Придерживаясь политики центризма в своих решениях и действиях, мы всегда объединялись во имя новых достижений. Сбалансированная политика и учет интересов всех казахстанцев стали основой стабильности и единства в стране», – заявил Первый Президент Казахстана.

В отличие от прежних, новая предвыборная программа детализирована в 216 региональных программах, что позволяет обеспечить эффективную реализацию поставленных задач на всех уровнях, в любой точке страны.

В настоящее время Международные агентства подтверждают рейтинги Казахстана на уровне инвестиционной надежности. В январе-октябре темп роста инвестиций составил 14%, причем наиболее высокий темп отмечается в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Приток прямых иностранных инвестиций достиг 11,1 млрд долларов США только за первое полугодие.

Планомерно ведется работа в рамках противодействия COVID-19. Первым компонентом вакцины привито уже 8,7 млн казахстанцев, вторым компонентом 8 млн человек. По темпам вакцинации Казахстан находится на первом месте в СНГ, на 48 месте в мире по ПЦР-тестированию.

Создан коечный фонд в инфекционных стационарах для больных КВИ на 22 358 койко-мест, из которых заняты 30%. В реанимационных отделениях 2 387 койко-мест, занято 30%.

В результате принятых мер стабилизируется эпидемиологическая ситуация, продолжается устойчивый рост экономики.

Успешно проведена национальная перепись населения, ею охвачено более 19 млн человек, из которых 42,5% прошли перепись в онлайн-режиме. Предварительные данные переписи будут опубликованы уже в декабре текущего года.

В рамках Дорожной карты из запланированных 362 мероприятий уже исполнено 136, и 34 мероприятия исполнены полностью. На исполнении находятся еще 226 мероприятий.

По направлению «Равные возможности для всех» исполнено 43 мероприятия. На 25%, в среднем, повышены должностные оклады педагогов. На 20% увеличена стипендия студентам вузов, магистрантам и докторантам на 15%. Количество грантов для обучения в вузах увеличено на 10% или на 5 000 грантов. В 4 530 школах, или в 65%, внедрена программа всестороннего развития детей. Открыты 33,5 тысячи мест в детских садах, за счет этого охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет теперь составляет 99,1%.

По направлению «Интеллектуальная, здоровая и бережливая нация» исполнено 14 мероприятий. Средняя зарплата врачей увеличена на 30% и составляет 320 тысяч тенге. Средняя зарплата среднего медперсонала увеличена на 20% и составляет 173 тысячи тенге. В каждом регионе создан двухмесячный запас медикаментов, а также повышен уровень оснащенности медицинским оборудованием.

По направлению «Устойчивое развитие экономики и регионов» сформирован пул из более трех тысяч проектов на сумму 45 трлн тенге. Через механизм форвардного закупа законтрактовано 770 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Зарегистрировано 66 новых зарубежных компаний в МФЦА, зарегистрировано 262 новых IT-компаний, в IT-отрасль инвестировано 101 млрд тенге.

По направлению «Подотчетное государство и ответственные граждане» запущена информационная система «Е-обращение». Уровень оказания госуслуг по принципу «одного окна» доведен до 96%. Вовлечено в волнонтерскую деятельность 49 тысяч человек. Принята Концепция правовой политики, направленная на защиту законных прав граждан и повышение правовой грамотности населения.

Дальнейших ход реализации Дорожной карты предусматривает: взаимосвязанность с системой государственного планирования; реализацию через 10 национальных проектов; полную финансовую обеспеченность; регулярный мониторинг через Цифровой офис Правительства; корректировку отдельных показателей по объективным причинам. Все это направлено на обеспечение своевременной и полноценной реализации предвыборной программы партии «Nur Otan».