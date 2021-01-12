Предвыборная программа партии «Nur Otan» будет развивать благосостояние народа - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборная программа партии «Nur Otan» будет развивать благосостояние народа. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете в минувшее воскресенье состоялось важнейшее политическое событие - выборы депутатов Мажилиса. Партия «Nur Otan» во главе с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым одержала победу, набрав более 71% голосов. Глава государства на внеочередном съезде партии «Nur Otan» 25 ноября прошлого года представил предвыборную программу партии «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» до 2025 года. Данная программа будет развивать благосостояние нашего народа», - сказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.

Напомним, как ранее сообщал ЦИК РК, партия «Nur Otan» – остается лидером по предварительным итогам выборов, прошедших 10 января 2021 года.

За Народно-демократическую партию «Ауыл» проголосовали 5,29% избирателей, за партию «Nur Otan» - 71,09%, за партию «ADAL» - 3,57%, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» - 10,95% и за Народную партию Казахстана - 9,10%.