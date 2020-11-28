Предвыборная программа «Nur Otan», столица в «зеленой» зоне, прогнозы по коронавирусу - обзор недели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Последняя неделя ноября выдалась в Казахстане настолько насыщенной политическими, экономическими событиями, общественными мероприятиями, что казалось, наступила наша обычная жизнь, без пандемии и карантина. Чем запомнились эти семь дней, завершившие осень 2020 года, расскажем в обзоре материалов корреспондентов МИА «Казинформ».

Безусловно, самой актуальной темой по-прежнему остается эпидемиологическая ситуация в стране и мире. Если на начало недели в 23:59 часов 22 ноября 2020 года всего в Казахстане было выявлено 126 182 заболевших коронавирусной инфекцией, то к концу рабочей недели на 23:59 часов 27 ноября число заболевших достигло 130 039 человек.

В середине недели, 25 ноября, число заболевших (720) и выздоровевших (701) казахстанцев почти сравнялось, что вызвало определенные ожидания улучшения либо ухудшения ситуации. Это и подтвердили данные по коронавирусу в регионах страны. Постановлением главного государственного санитарного врача Акмолинской области с сегодняшнего дня, 28 ноября 2020 года, запрещен выезд и въезд в Кокшетау и Степногорск, где за последнюю неделю отмечается рост количества заболевших от КВИ в 1,7 раза. Зато столица к концу рабочей недели перешла из «желтой» в «зеленую» зону.

«Прошло три дня, как Нур-Султан перешел в «зеленую» зону. Если в следующие две недели эпидемиологическая ситуация в городе будет стабильная, тогда может подняться вопрос о постепенном послаблении карантинных мер», - отметила главный санитарный врач столицы Жанна Пралиева.

В целом комментируя ситуацию по коронавирусу в стране, министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что эпидситуация по заболеваемости КВИ имеет тенденцию к ухудшению. В ноябре по сравнению с октябрем в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 3,7 раза за счет роста заболеваемости в пяти регионах, которые на сегодня находятся в «красной» зоне, где зарегистрировано 70% всех случаев заболевания.

«На 27 ноября республика находится в «желтой» зоне или зоне умеренного риска. В течение недели из «желтой» в «красную» зону переместились три региона, итого на сегодняшний день в «красной» зоне остаются 5 регионов: Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Акмолинская области. В «желтой» зоне находится город Алматы. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне», - пояснил министр.

Вопрос появления вакцины от коронавируса и сроки начала массовой вакцинации населения сегодня волнуют всех людей. По мнению президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины профессора Вячеслава Локшина, «есть хорошие вести о том, что вакцины появились, но для того чтобы они пришли в Казахстан или наша вакцина была опробирована, нужно не менее полугода, а может быть и год».

На прошедшей неделе в Казахстане состоялось важное политическое событие – объявление новой предвыборной платформы и итогов «перезагрузки» правящей партии «Nur Otan». Председатель партии Нурсултан Назарбаев на заседании Бюро Политсовета отметил, что за прошедшие пять лет партия реализовала большинство своих предвыборных обещаний.

«Мы впервые провели праймериз. По его результатам 77 кандидатов, прошедших отбор на районном, городском и областном уровнях, выдвинуты решением Политического совета на утверждение съездом партии. В соответствии с правилами праймериз, сегодня нам предстоит принять решение о включении 49 кандидатов в партийный список по центральной квоте. Благодаря активному участию населения были обсуждены и приняты 216 предвыборных региональных программ. В них были учтены более 17 тысяч предложений граждан», - подчеркнул Елбасы.

Уже на следующий день, 25 ноября, стартовал съезд партии Nur Otan, на котором Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о предвыборной программе партии «Путь перемен: достойная жизнь каждому».

«Несмотря на сложности в экономике, Nur Otan вместе с Правительством планирует мобилизовать на реализацию программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа», - отметил К. Токаев.

Корреспонденты МИА «Казинформ» подготовили в день работы ХХ съезда Nur Otan десятки материалов, в которых всесторонне рассказали о новой программе партии. Это, прежде всего социальная поддержка казахстанцев. Глава государства поручил повысить зарплату тренерам и преподавателям, увеличить зарплаты врачей к 2023 году в 2,5 раза. Три базовых принципа партии «Nur Otan» назвал Нурсултан Назарбаев: ответственность, командное единство, следование общим идеалам и целям.

В течение недели шла работа IX Гражданского форума Казахстана. Подводя его итоги, Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев отметил, что государство будет содействовать повышению устойчивости гражданского общества.

«Поэтому уже сегодня мы меняем наше законодательство, готовим новые законопроекты, направленные на усиление деятельности общественных советов, гражданского общественного контроля, волонтерства», – госсекретарь РК.

Остро прозвучал вопрос экологической ситуации в Казахстане, об этом корреспондентами МИА «Казинформ» был подготовлен ряд материалов, в том числе о вопиющем случае вырубки краснокнижных деревьев в центре Алматы. Города Казахстана с наиболее загрязненным воздухом назвал глава Минэкологии.

«Согласно экологическому мониторингу атмосферного воздуха по итогам 2019 года из 45 населенных пунктов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. Кроме того, значительный объем выбросов загрязняющих веществ приходится на Павлодарскую область», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Насущный вопрос - газификация населенных пунктов был рассмотрен на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина. По итогам текущего года показатель газификации населения РК запланирован на уровне 53%, доступ к природному газу будут иметь 9,8 млн человек. Глава Правительства поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами и организациями в срок до 1 апреля 2021 года разработать актуализированный проект Генеральной схемы газификации РК.

Обеспечить население качественными каналами связи – такую задачу ставит перед собой Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Глава министерства Багдат Мусин рассказал о том, как идет процесс установки базовых станций сотовых операторов.

«В рамках цифровизации, которую предложил продвигать Президент как базовый элемент всех реформ, мы понимаем, что цифровизация – инструмент поддержки всех отраслей», - отметил он. Говоря о перспективах, министр сказал, что параллельно ведется работа с контактируемыми низкоорбитальными спутниками, которые пытаются запустить несколько операторов Starlink, о запуске очередной партии которых было рассказано в материале с прямой трансляции запуска 60 спутников связи компанией Space X.

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«На данный момент в регионах с «красной» зоной идет замедление роста КВИ, но рост идет, и он будет, но самое главное, чтобы это было в управляемом формате. Наши больницы, инфекционные стационары заполнены всего на 22%, всего 17% реанимационных коек занято, то есть резерв есть, и ситуация идет в контролируемом формате. Переживать не надо», - отметил Алексей Цой.