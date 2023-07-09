Предвыборная кампания началась в Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В Испании официально стартовала кампания перед досрочными парламентскими выборами. Голосование намечено на 23 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

По данным опросов, оппозиционная консервативная Народная партия на несколько процентных пунктов опережает правящих социалистов премьера Педро Санчеса.

Весной на местных выборах социалисты и их союзники потерпели поражение, что и заставило Санчеса назначить досрочные выборы.

При этом Народная партия не настолько сильно опережает левых, чтобы гарантировать себе победу, и потому в её руководстве не исключают союза с ультраправым движением VOX, которое по опросам занимает третье место и может претендовать на 14-15% голосов. С «Воксом» конкурируют левые популисты из партии Sumar.