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Предвыборная агитация стартовала в Казахстане

11 Мая 2019 18:20 183
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Предвыборная агитация стартовала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня после 18:00 начинается предвыборная агитация кандидатов в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала семь кандидатов в Президенты Казахстана.

В частности, Касым-Жомарт Токаев от партии «Nur Otan», Дания Еспаева - от партии «Ак жол», Садибек Тугел - от общественного объединения «Ұлы дала қырандары», Толеутай Рахимбеков - от партии «Ауыл», Жамбыл Ахметбеков от партии «КНПК», Амангельды Таспихов от Федерации Профсоюзов Казахстана, а также Амиржан Косанов от Объединенного национального патриотического движения «Ұлт тағдыры».

Предвыборную программу кандидаты в Президенты РК предоставят сегодня вечером.

Отметим, предвыборная агитация продлится до 8 июня.

 

 

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Ключевые слова: Выборы 2019,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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