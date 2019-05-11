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Предвыборная агитация стартовала в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня после 18:00 начинается предвыборная агитация кандидатов в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала семь кандидатов в Президенты Казахстана.
В частности, Касым-Жомарт Токаев от партии «Nur Otan», Дания Еспаева - от партии «Ак жол», Садибек Тугел - от общественного объединения «Ұлы дала қырандары», Толеутай Рахимбеков - от партии «Ауыл», Жамбыл Ахметбеков от партии «КНПК», Амангельды Таспихов от Федерации Профсоюзов Казахстана, а также Амиржан Косанов от Объединенного национального патриотического движения «Ұлт тағдыры».
Предвыборную программу кандидаты в Президенты РК предоставят сегодня вечером.
Отметим, предвыборная агитация продлится до 8 июня.
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