Предварительные итоги по модернизации электрических сетей представило АО «KEGOC»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Западном Казахстане повысят надежность электроснабжения потребителей благодаря завершению проекта по усилению электрической сети Западной зоны единой электроэнергетической системы (ЕЭС) страны, передает МИА «Казинформ».

Для этого АО «KEGOC» строит воздушные линии электропередачи 220 кВ протяженностью 779,7 км («Уральская – Правобережная – Индер – Карабатан – Кульсары – Тенгиз»).

На сегодня данные участки связаны между собой одиночной протяженной линией электропередачи. При ее отключении происходит выход из строя энергосистем Атырауской и Мангистауской областей. Это влекло за собой снижение надежности электроснабжения потребителей всего западного региона.

Реализация проекта повысит пропускную способность сетей и надежность электроснабжения потребителей Западной зоны ЕЭС Казахстана.

Наряду с работой по строительству новых энергетических объектов АО «KEGOC» занимается модернизацией действующих объектов. В частности, компания ведет работы по реконструкции по всей стране линий электропередач, которые выполнили нормативные сроки службы. Это масштабная работа состоит из трех этапов.

Первый этап завершится в этом году реконструкцией воздушных линий электропередачи (ВЛ 220–500 кВ) филиалов АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС (магистральные энергетические сети)», «Сарбайские МЭС» и «Западные МЭС». Из запланированных 2 023 км ВЛ на сегодня реконструированы 1955 км.

Реализация второго этапа предусматривает модернизацию 44 ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» «Алматинские МЭС», «Центральные МЭС», «Южные МЭС» общей протяженностью более 4 тысяч км.

В ходе реализации третьего этапа планируется реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС», «Восточные МЭС», «Северные МЭС», «Центральные МЭС» общей протяженностью свыше 4 тысяч км.

Важно отметить, что наша компания обладает необходимым капиталом, операционными средствами для проведения модернизации магистральных электрических сетей без привлечения внешних займов. На эти цели компания планирует потратить более 90 млрд тенге собственных средств.

В целях надежности работы национальной электрической сети Казахстана также будут расширены подстанции 220 кВ «Уральская», «Правобережная», «Индер», «Кульсары», «Тенгиз» и будет построен распределительный пункт (РП) 220 кВ «Карабатан».

Всего за с 2000 по 2022 годы в целях обеспечения надежного функционирования ЕЭС компания реализовала ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе построены около 4000 км воздушных линий (ВЛ) напряжением 500 и 220 кВ и др.

На сегодня АО «KEGOC» по праву является главной электросетевой компанией республики. С первых дней основания компания ведет реализацию проектов, направленных на модернизацию и развитие инфраструктуры электросетевых объектов.