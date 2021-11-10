Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Предварительные итоги переписи населения в Казахстане станут известны в декабре

    10 Ноября 2021, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представить полные итоги переписи населения планируют в первом квартале 2023 года, а ее предварительные данные представят в декабре этого года. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бюро приступило к обработке полученных данных и планирует представить предварительные данные в декабре текущего года. Согласно Плану мероприятий краткие итоги переписи запланированы на середину 2022 года, а в первом квартале 2023 года планируем опубликование полных итогов переписи», - сообщил Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

    Переписью, как отметил руководитель Бюро, охвачены все категории жителей страны.

    Онлайн-опрос прошли 42,5%, а сплошным обходом охвачено 57,5% человек.

    «Как вы видите, жители страны приняли самое активное участие в прохождении переписи в онлайн-формате. Это свидетельствует об активном участии населения в переписи в такое непростое время. Необходимо отметить, что данный показатель приблизился к среднеевропейскому показателю прохождения переписи в онлайн формате - 30-50%», - отметил Н. Айдапкелов.

    К переписи населения привлечено около 25 тысяч человек переписного персонала, а также сотрудники территориальных подразделений и центрального аппарата Бюро.

    По многочисленным пожеланиям жителей страны было продлено функционирование онлайн-опроса населения, до завершения переписи.

    «Проведена масштабная массово-разъяснительная работа по освещению национальной переписи по всем каналам информирования населения. По всей стране работали более 3 500 специальных пунктов для прохождения переписи населения. Круглосуточно работал специальный call-центр 1446. Поступило более 500 тысяч обращений от жителей страны. Разослано респондентам более 25 млн SMS-сообщений», - проинформировал руководитель Бюро национальной статистики.

    В адрес Бюро поступают поздравления от международных организаций в связи с завершением национальной переписи населения. Это ЮНФПА (фонд ООН в области народонаселения), УВКБ ООН (управление верховного комиссара по делам беженцев), ПРООН, SESRIK (организация исламского сотрудничества), и Межгосударственного статистического комитета СНГ.

    Напомним, 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводилась в третий раз.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Демография Общество Перепись населения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау