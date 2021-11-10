Предварительные итоги переписи населения в Казахстане станут известны в декабре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представить полные итоги переписи населения планируют в первом квартале 2023 года, а ее предварительные данные представят в декабре этого года. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюро приступило к обработке полученных данных и планирует представить предварительные данные в декабре текущего года. Согласно Плану мероприятий краткие итоги переписи запланированы на середину 2022 года, а в первом квартале 2023 года планируем опубликование полных итогов переписи», - сообщил Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

Переписью, как отметил руководитель Бюро, охвачены все категории жителей страны.

Онлайн-опрос прошли 42,5%, а сплошным обходом охвачено 57,5% человек.

«Как вы видите, жители страны приняли самое активное участие в прохождении переписи в онлайн-формате. Это свидетельствует об активном участии населения в переписи в такое непростое время. Необходимо отметить, что данный показатель приблизился к среднеевропейскому показателю прохождения переписи в онлайн формате - 30-50%», - отметил Н. Айдапкелов.

К переписи населения привлечено около 25 тысяч человек переписного персонала, а также сотрудники территориальных подразделений и центрального аппарата Бюро.

По многочисленным пожеланиям жителей страны было продлено функционирование онлайн-опроса населения, до завершения переписи.

«Проведена масштабная массово-разъяснительная работа по освещению национальной переписи по всем каналам информирования населения. По всей стране работали более 3 500 специальных пунктов для прохождения переписи населения. Круглосуточно работал специальный call-центр 1446. Поступило более 500 тысяч обращений от жителей страны. Разослано респондентам более 25 млн SMS-сообщений», - проинформировал руководитель Бюро национальной статистики.

В адрес Бюро поступают поздравления от международных организаций в связи с завершением национальной переписи населения. Это ЮНФПА (фонд ООН в области народонаселения), УВКБ ООН (управление верховного комиссара по делам беженцев), ПРООН, SESRIK (организация исламского сотрудничества), и Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Напомним, 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводилась в третий раз.



