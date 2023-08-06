Предварительную причину взрыва желтого фосфора на заводе назвали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Названа предварительная причина происшествия на Новоджамбулском фосфорном заводе (НДФЗ) в Таразе, передает МИА «Казинформ».

На Новоджамбулском фосфорном заводе 3 августа в 11:30 при извлечении из танка-контейнера желтого фосфора произошел взрыв, во время которого пострадали двое сотрудников. Происшествие случилось на территории склада ТОО «НДФЗ». По факту взрыва на Новоджамбулском фосфорном заводе создана комиссия по расследованию с участием представителей государственных органов, идет расследование.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, по факту взрыва на заводе НДФЗ органами полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК (нарушение правил техники безопасности, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации и обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда). Наказание по этой статье предусматривает либо штраф до 300 МРП либо исправительные работы, либо арест до 75 суток.

Совместно с управлением инспекции труда проводятся первоначальные следственные действия. Ход расследования взят на контроль, пояснили в ведомстве.

В качестве предварительной причины произошедшего называется несоблюдение техники безопасности.

Пострадавших во время взрыва желтого фосфора работников завода 26-ти и 32-х лет сразу же доставили в реанимационное отделение Таразской городской многопрофильной больницы. Медики констатируют тяжелое состояние, с поражением 22% тела. Термохимический ожог фосфором осложняется тем, что фосфор вызывает не только серьезные локальные поражения тканей, но и тяжелое общее отравление.