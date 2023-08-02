Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Предварительную причину гибели четырех человек на свинокомплексе назвали в СКО

    2 Августа 2023, 11:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области тела погибших сотрудников свинокомплекса направили на судебно-медицинскую экспертизу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, накануне в 23:25 поступило сообщение, что с откормочной площадки свинокомплекса села Новоивановка по окончанию смены с рабочего места не вышли четыре человека.

    «В ходе поисковых мероприятий на дне переливного колодца обнаружили их тела. Предварительно установлено, что рабочие пострадали от испарений при обслуживании комплекса очистных сооружений. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе.

    Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда».

    На месте находится аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров. По поручению главы региона создана специальная комиссия.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Регионы Казахстана Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мы окажем всю необходимую поддержку семьям наших коллег - «АрселорМиттал Темиртау»
    Ликвидационные работы на шахте «Казахстанская» продолжаются – МЧС
    Найдено тело пятого горняка, погибшего на шахте «Казахстанская»
    Пожар на газозаправочной станции произошел в Алматинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области