Предварительную причину гибели четырех человек на свинокомплексе назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области тела погибших сотрудников свинокомплекса направили на судебно-медицинскую экспертизу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, накануне в 23:25 поступило сообщение, что с откормочной площадки свинокомплекса села Новоивановка по окончанию смены с рабочего места не вышли четыре человека.

«В ходе поисковых мероприятий на дне переливного колодца обнаружили их тела. Предварительно установлено, что рабочие пострадали от испарений при обслуживании комплекса очистных сооружений. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда».

На месте находится аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров. По поручению главы региона создана специальная комиссия.