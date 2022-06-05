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    Предварительная явка казахстанцев на референдум на территории России превышает 55%

    5 Июня 2022, 20:42

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 17 часов времени Москвы по избирательным участкам на территории России в референдуме приняло участие 1 471 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам председателя участковой комиссии референдума при Посольстве Казахстана в России Александра Синяговского, на пяти участках на территории России бюллетени получили 1 471 человек.

    «В Омске – 52 избирателя, в Астрахани – 89, Санкт-Петербурге – 421, в Казани – 88, в Москве – 821», - сообщил председатель комиссии.

    Голосование на референдуме по городу Омску завершено.

    В целом, по предварительным подсчетам, в России бюллетени получило 55,3 % от общего ожидаемого числа граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Россия Конституция Общество Референдум
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