Предварительная явка избирателей по Казахстану составила 69,43 %

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя ЦИК Константин Петров озвучил предварительные результаты явки избирателей по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республике голосование на участках закончилось в 20.00 часов. В соответствии с границами часовых поясов на территории республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 ч. по времени столицы. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22.00 часов времени столицы 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал Константин Петров на брифинге в ЦИКе.

В том числе в разрезе регионов:

1. по области Абай – 80,18%

2. по Акмолинской области – 78,87 %

3. по Актюбинской области – 72,81 %

4. по Алматинской области – 72,10 %

5. по Атырауской области – 70,87 %

6. по Западно-Казахстанской области – 68,67 %

7. по Жамбылской области – 79,57 %

8. по области Жетісу – 81,42%

9. по Карагандинской области – 78,39%

10. по Костанайской области – 79,28 %

11. по Кызылординской области – 81,07 %

12. по Мангистауской области – 66,99%

13. по Павлодарской области – 77,58%

14. по Северо-Казахстанской области – 79,01 %

15. по Туркестанский области – 80,37 %

16. по области Ұлытау – 75,48 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49%

18. по г. Астана – 48,60%

19. по г. Алматы – 28,72 %

20. по г. Шымкент – 59,79%.



