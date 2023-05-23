Предварительная площадь пожара в Абайской области составляет 1100 гектаров

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Предварительная площадь перешедшего из Алтайского края Росссии лесного пожара в Абайской области составляет 1100 гектаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Абайской области.

Как сообщалось, 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы».

По сведениям лесного хозяйства на 5:50 часов, предварительная площадь пожара составляет 1100 га. Угрозы населенным пунктам нет. Для оповещения населения и окарауливания территории прилегающей к селу Ивановка и санаторий «Березовка» на месте работают сотрудники местной полицейской службы 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

В ликвидации пожара задействованы от ДЧС Абайской области 68 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе 12 автоцистерн, 3 служебных автомобиля, 1 командно-штабная машина, 2 водовоз, 1 УАЗ, 1 КУНГ, от ДЧС ВКО 30 человек личного состава и 7 единиц техники в том числе 7 АЦ, от лесного хозяйства 147 человек и 56 единиц техники в том числе 25 АЦ, 2 МЛПК, 11 тракторов, 14 УАЗ, 1 легковое авто, 1 водовоз и 2 бензовоза, от местных исполнительных органов области 4 человека и 4 КамАза - водовоза.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям и в кризисном центре департамента организованы оперативные штабы.

По состоянию на 05:50 силами ДЧС и лесхоза проводится тушение, созданы 2 боевых участка:

станция Аул (65, 66, 70, 74, 77, 80 кварталах),

село Ивановка (139, 144, 148, 138, 133, 127, 126 кварталах), а также тремя тракторами лесхоза проводится опашка.

В 23 часа 07 минут из Семея на станцию Аул прибыл пожарный поезд КТЖ и 10 человек.

Со стороны ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю задействованы 26 человек и 6 автоцистерн, 1 трактор (предварительно площадь 12 га). По состоянию на 05:00 часов возгорание на территории Алтайского края ликвидировано.