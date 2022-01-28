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    Предусмотреть позицию исполнительного секретаря вместо первого зампредседателя «Nur Otan» предложил Президент РК

    28 Января 2022, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партии следует повысить свою организационную эффективность. Такое поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партии следует повысить свою организационную эффективность, пересмотрев и оптимизировав свою структуру. Акцент должен быть сделан на перестройке партаппарата в сторону сервисной модели», - сказал во время съезда партии Глава государства.

    «Необходимо пересмотреть и организационную структуру. В частности, вместо первого заместителя председателя партии предусмотреть позицию Исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям», - отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нур Отан Съезд партии Аманат
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