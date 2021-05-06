Предусмотреть ответственность агрегаторов такси перед пассажирами и водителями предложил Медет Курманов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в РК регистрируется порядка 500 тысяч поездок в сутки, объем рынка составляет 120 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Республиканской ассоциации служб такси Казахстана Медет Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в РК регистрируется порядка 500 тысяч поездок в сутки, объем рынка составляет 120 млрд тенге. Около 60 тысяч частных перевозчиков занимаются деятельностью такси. Средний чек по республике составляет порядка 620 тенге. За последние десятилетия технологический прогресс и появление агрегатов такси внесли свои коррективы в развитие индустрии такси. Приход на рынок транснациональных IT компаний вытеснил локальные бренды, впоследствии чего многие прекратили свою деятельность. Оставшиеся были вынуждены подключиться к агрегаторам», - проинформировал председатель Республиканской ассоциации служб такси Казахстана Медет Курманов.

По его словам, в корне изменилась организация перевозок такси. Пассажиры ушли от классических диспетчерских служб к заказам такси у агрегаторов, которые с помощью партнерских сервисов привлекают частных лиц к перевозке за комиссию до 7%.

«В основном частные автовладельцы работают без разрешительных документов, никто не контролирует их состояние и адекватность водителя, наличие судимости и медицинские показания. В итоге пассажиры подвержены разным рискам: обман, мошенничество, приставания, угрозы здоровью и жизни. В случае наступления таковых пассажир остается сам один на один, и требовать компенсацию и привлечь к ответственности будет некого. Кроме того, агрегаторы такси при предоставлении услуг доступа к цифровой платформе назначают и согласовывают цену за перевозку пассажиров», - добавил спикер.

Он выделил шесть основных проблем: теневой рынок составляет порядка 95 %, отсутствие регулирования и госрегулирования сферы такси, разношерстность автомобилей такси, отсутствие государственных информационных систем, недостаточный надзор и контроль в сфере такси.

В этой связи председатель Республиканской ассоциации служб такси Казахстана Медет Курманов озвучил ряд предложений для решения вышеуказанных вопросов.

«Первое - регистрация агрегаторов такси как цифровых платформ в качестве юридического лица. Второе – введение реестра агрегаторов такси, то есть подача уведомления, чтобы понимать, кто работает, чтобы выстраивать отношения, в целом был какой-то диалог. Также предлагается проводить мониторинг ценообразования и контроль по недопущению ценного демпинга. Это основная боль, когда они приходят на рынок, ставят цены ниже себестоимости на рынке и соответственно одновременно доплачивают водителям. Так конкурировать местным брендам было сложно, и сегодня, как мы видим, получить услугу такси у местных брендов практически невозможно, потому что их нет», - считает он.

Медет Курманов предлагает предусмотреть ответственность агрегаторов такси перед пассажирами и водителями.

«Мы считаем, что они участвуют в процессе перевозки, назначают цену. Это очень сильно влияет на пассажиропоток. Поэтому необходимо предусмотреть для них солидарную ответственность. Следующее - внедрение выдачи местными исполнительными органами свидетельств такси. Это некий учетный документ, по которому будет формироваться база данных автомобилей такси. Сегодня это проблема. Контролирующие надзорные органы не имеют информации об автомобилях, которые имеют допуск к деятельности такси. Следующее предложение – создание государственной информационной системы. Это Big data и цифровое регулирование сферы такси, контроль качества такси городскими центрами мониторинга. Также мы предлагаем утвердить эскизы автомобиля такси. Следующее предложение – предоставление преференции для перевозчиков. Бизнес должен понимать: я выхожу из тени, подаю уведомление, хочу работать в правовом поле, но для меня должны быть какие-преимущества, чтобы платить налоги, проводить страхование и техосмотр. Он должен получить какие-то преференции», - заключил председатель Республиканской ассоциации служб такси Казахстана Медет Курманов.

Напомним, сегодня Агентство по защите и развитию конкуренции на площадке Международного информационного агентства «Казинформ» провело Оpen Space на тему конкуренции в пассажирских перевозках общественным транспортом.