Предусмотреть один налоговый режим вместо трех для микропредпринимателей предлагают в НПП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Нацпалате «Атамекен» предлагают оптимизировать три налоговых режима для предпринимателей, объединив их в один режим с установлением единой ставки 4% от оборота, где 1% - это индивидуальный подоходный налог и 3% - это социальные платежи с установлением предельного оборота в размере 4 000 МРП, передает МИА «Казинформ».

В Нацпалате «Атамекен» продолжают выработку предложений к новому налоговому кодексу, который должен заработать в Казахстане с 2025 года. На повестке дня – налогообложение самозанятых, индивидуальных предпринимателей и владельцев «магазинов у дома».

В настоящее время для микропредпринимателей действует три налоговых режима – это единый совокупный платеж, патент и налоговый режим с использованием мобильного приложения. Руководитель подгруппы по налогообложению малого и среднего бизнеса при НПП Берик Заиров предлагает оптимизировать их в один режим с установлением единой ставки 4% от оборота, где 1% - это индивидуальный подоходный налог и 3% - это социальные платежи (пенсионные отчисления, соцмедстрахование и социальные отчисления) с установлением предельного оборота в размере 4 000 МРП (составляет 13,8 млн. тенге в 2023 году).

«Здесь визуально минус в том, что ставка 4% - она высокая и визуально отпугивает. Но плюс в том, что даже, если в месяц тебе поступило 100 тысяч тенге, то ты оплачиваешь всего 4% - 4 тысячи тенге и дальше работаешь, то есть нет минимального предела по пенсионным, социальным отчислениям. В этом большой плюс», - отмечает Заиров.

Кроме того, он предлагает расширить список видов деятельности для самозанятых и микропредпринимателей, включив туда всех предпринимателей, чей доход составляет 4 000 МРП, потому что сейчас, например, патент могут применять только 33 вида деятельности. Данное предложение получило положительный отклик у бизнес-сообщества.

«На мой взгляд самый лучший контроль качества – это легальная работа. Даже если девочка испекла тортик, кто-то отравился и выяснилось, что причина была - ее некачественная работа. Если она будет в легальном поле, это будет прозрачно, легко контролируемо и можно будет наказать надлежащим образом. А если она будет продолжать торговать в «серой» зоне эти тортики, то мы устанем ее искать. Расширение видов деятельности позволит выйти людям в легальное поле», - добавила Анастасия Калашникова, исполнительный директор Ассоциации прямых продаж Казахстана.

Между тем, заместитель председателя Правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов информировал о позиции уполномоченных госорганов в отношении сокращения количества специальных налоговых режимов для субъектов МСБ в Казахстане.

«Мы заинтересованы в том, чтобы специальных налоговых режимов было минимальное количество. Их сейчас штук шесть, должно быть еще меньше. Поэтому предлагаем выработать единый подход, чтобы специальных налоговых режимов было минимальное количество. Проработать уже на своем уровне максимальную унификацию налоговых режимов», - рассказал Жаркенов.

Актуальной темой также стал вопрос налогообложения «магазинов у дома». Берик Заиров предложил сохранение налогового режима на основе упрощенной декларации с исключением предпринимателей, использующих этот режим, из плательщиков НДС, что снимет путаницу среди предпринимателей. Привлекательности упрощенной декларации будет также способствовать сохранение ставки на уровне 3%, а для предпринимателей, реализующих продукты питания («магазины у дома») – 1%.

Марина Бошель, руководитель Ассоциации розничной торговли и общественного питания, поддержала предложения по поддержке «магазинов у дома», а также отметила необходимость расширить перечень видов деятельности «чтобы у предпринимателя был выбор, где им начинать свою деятельность – на упрощенной декларации или в рамках розничного налога». Она также отметила, что «упрощенный режим налогообложения – это та ступенька, которая позволит бизнесу двигаться вперед и даст хороший рост доходности бюджета, потому что любой предприниматель будет заинтересован заплатить».

В ходе обсуждения представители бизнеса выразили свою позицию относительно нецелесообразности существующих требований по ограничению видов деятельности в рамках упрощенной декларации. Берик Заиров пояснил, что уполномоченные госорганы видят риски занижения доходной части крупных налогоплательщиков в случае оказания консультационных, юридических услуг через индивидуальных предпринимателей, работающих на упрощенной декларации, поэтому по данному вопросу необходимо дальнейшее обсуждение.

В целом, предложения по налогообложению для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих на основе упрощенной декларации, были поддержаны большинством участников рабочей группы.