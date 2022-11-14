Предусмотреть лизинг для приобретения морского флота призывают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проработать вопрос снижения тарифов на портовые услуги для рыболовного флота предложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для освоения морских видов рыб Каспийского моря (килька, сельдь, кефаль) на законодательном уровне необходимо решить вопрос приобретения морского флота путем льготного кредитования или лизинга и проработать вопрос снижения тарифов на портовые услуги, так как суда рыболовного флота приравнены к тарифам нефтяных танкеров и сухогрузов (порядка 500 тысяч тенге за один заход в порт), что является неподъемным при невысоких ценах на продукцию из кильки», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр также заявил, что для полного оснащения инспекций на ближайшие три года требуется дополнительно 8 млрд. тенге.

«Это позволит оперативно и качественно заполнять первичные данные на нарушителя и повысить эффективности борьбы с браконьерством», - добавил Сериккали Брекешев.

По его словам, в целях повышения эффективности борьбы с браконьерством прошлом году проведена существенная работа по укреплению материально-технического оснащения инспекций. Обновлено около 30% автопарка территориальных инспекций. Работа в этом направлении продолжается.

Фото:gov.kz



