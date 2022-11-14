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    Предусмотреть лизинг для приобретения морского флота призывают в РК

    14 Ноября 2022, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проработать вопрос снижения тарифов на портовые услуги для рыболовного флота предложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для освоения морских видов рыб Каспийского моря (килька, сельдь, кефаль) на законодательном уровне необходимо решить вопрос приобретения морского флота путем льготного кредитования или лизинга и проработать вопрос снижения тарифов на портовые услуги, так как суда рыболовного флота приравнены к тарифам нефтяных танкеров и сухогрузов (порядка 500 тысяч тенге за один заход в порт), что является неподъемным при невысоких ценах на продукцию из кильки», - сказал Сериккали Брекешев.

    Министр также заявил, что для полного оснащения инспекций на ближайшие три года требуется дополнительно 8 млрд. тенге.

    «Это позволит оперативно и качественно заполнять первичные данные на нарушителя и повысить эффективности борьбы с браконьерством», - добавил Сериккали Брекешев.

    По его словам, в целях повышения эффективности борьбы с браконьерством прошлом году проведена существенная работа по укреплению материально-технического оснащения инспекций. Обновлено около 30% автопарка территориальных инспекций. Работа в этом направлении продолжается.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Экономика Минэкологии
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