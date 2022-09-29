Предусмотреть ипотечные программы для детей-сирот предлагают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы получения жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей поднял в своем депутатском запросе на имя главы Правительства сенатор Амангельды Толамисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Парламентарий напомнил о том, что в нашей стране такие дети имеют право на первоочередное получение жилья из государственного жилищного фонда. Тем не менее, на сегодняшний день в этой категории в очереди на получение жилья стоят 60 845 граждан. В прошлом году жилье получили 1 211 человек, а в первом полугодии этого года только 287.

«Предлагаю ставить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на постоянную прописку по месту пребывания, а не по месту нахождения учреждений, в которых они воспитываются, и поставить в очередь на жилье в тех регионах. Это позволит им быстрее получить доступ к жилью. Госорганы совместно с АО «Отбасы банк» должны предусмотреть льготные жилищные ипотечные программы для воспитанников детских домов и очередников категории «дети-сироты» и программы аренды государственных арендных квартир без возможности выкупа», - сказал сенатор.



