Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Предусмотреть ипотечные программы для детей-сирот предлагают в РК

    29 Сентября 2022, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы получения жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей поднял в своем депутатском запросе на имя главы Правительства сенатор Амангельды Толамисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Парламентарий напомнил о том, что в нашей стране такие дети имеют право на первоочередное получение жилья из государственного жилищного фонда. Тем не менее, на сегодняшний день в этой категории в очереди на получение жилья стоят 60 845 граждан. В прошлом году жилье получили 1 211 человек, а в первом полугодии этого года только 287.

    «Предлагаю ставить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на постоянную прописку по месту пребывания, а не по месту нахождения учреждений, в которых они воспитываются, и поставить в очередь на жилье в тех регионах. Это позволит им быстрее получить доступ к жилью. Госорганы совместно с АО «Отбасы банк» должны предусмотреть льготные жилищные ипотечные программы для воспитанников детских домов и очередников категории «дети-сироты» и программы аренды государственных арендных квартир без возможности выкупа», - сказал сенатор.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Жилье Общество Дети
    Новости по теме
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь