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    Предусмотрены расходы на индексацию социальных выплат - глава Минфина РК

    5 Апреля 2022, 09:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил о том, что предусмотрены расходы на индексацию социальных выплат в рамках уточнения бюджета на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках дополнительных средств предусмотрены расходы на индексацию социальных выплат в связи с изменением коридора по инфляции. Это более 110 млрд тенге», - сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства.

    Ранее сообщалось, что на реализацию поручений Президента дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге.

    Напомним, в Правительстве представлен проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год.

    Также министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил измененный прогноз экономики страны. Отметим, что с начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Социальная поддержка Экономика Минфин РК Бюджет Соцвыплаты Финансы
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