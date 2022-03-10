Предусматривает ли соглашение ЕАЭС о перемещении опасных отходов их захоронение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заверил, что соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС не предусматривает их захоронения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение не допускает захоронения опасных отходов. Кроме того, само соглашение, в том числе и базисная конвенция, не предполагает захоронения, а предполагает безопасное экологическое удаление этих отходов», - отметил Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Глава Минэкологии заверил, что в рамках соглашения предполагаются лишь операции по управлению отходами.

«Это переработка, обработка и сортировка отходов. Если мы говорим по подготовке, то это подготовка отходов и его компонентов к дальнейшему использованию без прохождения каких-либо процессов обработки. Что касается переработки, это говорит о том, что эти отходы, то есть химические процессы, биологические, механические, физические процессы, направленные на извлечение из опасных отходов компонентов полезных вещей с целью дальнейшего использования для производства», - пояснил Сериккали Брекешев.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза.



