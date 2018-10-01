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Предупредительный выстрел в воздух сделал полицейский в центре Астаны

1 Октября 2018 12:57 465
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Предупредительный выстрел в воздух сделал полицейский в центре Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане полицейский с поличным поймал автовора. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В Астане полицейский на прилегающей территории «Қазмедиа орталығы» во время несения службы по охране здания пресек кражу из автомобиля марки «Range Rover». Сотрудник заметил злоумышленника, когда тот пытался незаконно проникнуть в салон автомобиля. На требования остановиться он не реагировал и попытался скрыться. Остановить и задержать преступника удалось полицейскому, сделав предупредительный выстрел в воздух», - уточнил Алмас Салубаев.

Полицейские установили, что задержанный - ранее судимый житель Акмолинской области - в этот же день по улице Сарайшык, разбитив стекла, совершил кражу личного имущества из салона иномарки, принадлежащей гражданину иностранного государства.

Проводится досудебное расследование.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Астана, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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