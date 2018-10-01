Предупредительный выстрел в воздух сделал полицейский в центре Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане полицейский с поличным поймал автовора. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Астане полицейский на прилегающей территории «Қазмедиа орталығы» во время несения службы по охране здания пресек кражу из автомобиля марки «Range Rover». Сотрудник заметил злоумышленника, когда тот пытался незаконно проникнуть в салон автомобиля. На требования остановиться он не реагировал и попытался скрыться. Остановить и задержать преступника удалось полицейскому, сделав предупредительный выстрел в воздух», - уточнил Алмас Салубаев.

Полицейские установили, что задержанный - ранее судимый житель Акмолинской области - в этот же день по улице Сарайшык, разбитив стекла, совершил кражу личного имущества из салона иномарки, принадлежащей гражданину иностранного государства.

Проводится досудебное расследование.