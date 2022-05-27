Предстоящий референдум обсудили молодые казахстанцы в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Султанбек Макежанов в ходе визита в Российскую Федерацию встретился с казахстанскими студентами, которые обучаются в городе Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Султанбек Макежанов в ходе беседы с молодыми людьми рассказал об основных нововведениях в Основной Закон страны, в том числе об исключении некоторых полномочий Президента, возможности устанавливать такую меру наказания как принудительный труд при совершении не только уголовных правонарушений, но и административных.

«Любые реформы требуют поступательного изменения общества, в котором они проводятся. Все поправки в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум – это сформированный запрос общества, который Президент получает через обращения и другие ресурсы. В связи с этим, 5 июня текущего года, каждый казахстанец должен сделать свой выбор», - сказал Султанбек Макежанов.

Кроме того, подчеркнул депутат, предложенные Главой государства реформы направлены на демократизацию политической системы и на обеспечение возможности для всех граждан страны влиять на политические решения, и непосредственно участвовать в строительстве Нового Казахстана.



