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    Предстоящие выборы являются логическим продолжением конституционных реформ - «AMANAT»

    20 Января 2023, 21:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов заявил, что каждый гражданин должен осознавать значимость предстоящей политической кампании, поскольку ответственность за сохранение и укрепление независимости несут все люди, передает МИА «Казинформ».

    Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов выступил с заявлением о досрочных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, назначенных Главой государства на 19 марта текущего года.

    Он подчеркнул, что данное решение не стало неожиданностью ни для общества, ни для политических сил, поскольку Президент обнародовал электоральный календарь еще в сентябре прошлого года.

    «Партия «AMANAT» всецело поддерживает решение Президента о проведении выборов, являющихся логическим продолжением конституционных реформ, проводимых в нашей стране. Это большой шаг к демократизации общества, залог стабильного развития на долгие годы вперед. Каждый гражданин должен осознавать значимость предстоящей политической кампании, поскольку мы все несем ответственность за сохранение и укрепление независимости», - заявил председатель партии.

    Ерлан Кошанов отметил, что партия «AMANAT», за короткое время претерпев радикальную трансформацию, готова к предстоящим выборам.

    «Вместе с Главой государства мы строим Справедливый Казахстан. В партийной фракции в Мажилисе создана правовая основа для политических реформ. Это делалось открыто и вместе с обществом. Мы уверены в своих силах и готовы к конкурентной, честной и открытой борьбе на предстоящих выборах», - сказал председатель «AMANAT».

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

    Фото: amanatpartiasy.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Мажилис Выборы Политические партии Политика
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