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    Предстоящие выборы в корне меняют сам подход к ним – эксперт КИСИ

    21 Сентября 2022, 19:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в г.Алматы Асель Абен прокомментировала предстоящие президентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президентские выборы состоятся почти через месяц, 20 ноября. Соответствующий Указ был подписан Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Это внеочередные выборы, но в отличие от предыдущих несут в себе значимые элементы, которые в корне меняют сам подход к ним. Во-первых, о проведении внеочередных президентских выборов было объявлено 1 сентября текущего года, а сам Указ подписан спустя месяц. То есть имелось время для общественного обсуждения и подготовительной работы», - сказала Асель Абен в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    Во-вторых, по ее словам, о предстоящих парламентских выборах Президент анонсировал не меньше чем за полгода, что дает политическим силам время для разработки своих политических программ и подготовки к проведению агитационной работы.

    «В-третьих, предстоящие выборы – это ответ на внутренние и внешние вызовы, с которыми сталкивается наша страна. Нам необходимо завершить начатые политические и экономические реформы. Поэтому обновление политических институтов позволит сконцентрировать усилия на укреплении социально-экономической сферы. Это важно, поскольку предстоящие периоды могут быть сложными в плане экономического развития в силу разных причин. Нам нужна крепкая политическая система, способная справиться с экономическими и социальными вызовами», - констатировала эксперт.

    Фото: kisi.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президентские выборы - 2022
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